Конкурс чтецов «Россия – страна героев» стартует в Псковской области

12:50, 11 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области стартует региональный конкурс чтецов и исполнителей военной песни среди учащихся «Россия – страна героев», посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сбор заявок продлится с 14 февраля по 11 апреля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В конкурсе будет несколько номинаций: военная песня (солисты, дуэты, ансамбли); военная песня с инструментальным сопровождением; художественное слово (солисты, дуэты, хор чтецов); автор-исполнитель, а также практики, направленные на патриотическое воспитание молодежи.

На суд жюри могут быть представлены поэзия, проза, песни, а также любые произведения или отрывки из них российских и зарубежных авторов. Участникам разрешается использовать различные музыкальные инструменты, осуществлять сценическое оформление, использовать костюмы.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо заполнить заявку и отправить по адресу konkurs.pskovmol@gmail.com с 14 февраля по 11 апреля, указав в теме письма «Конкурс чтецов и исполнителей военной песни среди учащихся».

Организаторами являются АНО Псковской области «Центр молодежи и общественных инициатив» и комитет по образованию Псковской области. Партнерами выступают управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области, Псковская областная организация Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи», а также Дом офицеров.