Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области возглавит Ксения Железникова

13:03, 11 февраля 2022, ПАИ

Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области возглавит Ксения Железникова. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации региона Наталья Плявинская.

«У Ксении Железниковой весьма богатый профессиональный опыт. Причём речь идёт не только о работе с молодёжью как таковой, но и о реализации региональных и федеральных молодежных проектов «под ключ»: от идеи и грантовой заявки до проведения мероприятий с понятным и осязаемым результатом. В Волгограде, где Ксения работала до этого, ей и ее команда удалось привлечь в общей сложности более 60 млн на проекты по поддержке молодёжи и малого и среднего предпринимательства. Уверены, что Ксения быстро станет частью нашей большой команды», - сказала Наталья Плявинская. Кроме того, отметила она, у Железниковой есть опыт преподавания в вузе.

Ранее региональный Центр молодёжи и общественных инициатив возглавляла Мария Андреева. «Мария приняла решение развивать свой личный проект, который очень важен для нашего региона. Несмотря на то что она ушла из Центра, она остается в нашей региональной команде, у нас планируется несколько совместных проектов», - уточнила Наталья Плявинская.