Администрация Пскова уделяет пристальное внимание профориентационной работе с молодежью

15:27, 11 февраля 2022, ПАИ

Администрация Пскова уделяет пристальное внимание профориентационной работе с молодежью. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Пскова Алексей Несмашный в ходе круглого стола в медиацентре ПАИ, посвященного вопросу ведения профориентационной работы с молодежью.

По его словам, тема очень серьезная, важная. В исследовании прошлого года, которое проводил в сентябре hh.ru, более 30% выпускников в России не трудоустраиваются по специальности. Более 50% из этих молодых людей пробовали работать по специальности, но отказались от работы по разным основаниям, рассказал Алексей Несмашный. Среди причин — не понравилась работа, оказалась не такой, как представляли. Зачастую высшее образование воспринимается как нечто должное, по данным исследований. Тем не менее, продолжил спикер, есть информация, что сегодня 40% студентов, поступающих в магистратуру, хотят изменить профиль. Поэтому реформа образования в этой части была корректной, считает он.

Алексей Несмашный констатировал, что сегодня дети испытывают огромное количество давления, в том числе со стороны родителей, педагогов. Проблема требует комплексного подхода всех участников процесса. Администрация Пскова со всем вниманием относится к этой проблеме, и городской Молодежный центр ведет работу в данном направлении, заверил спикер.

По его словам, в профориентации очень важно отходить от догм, ориентации только на финансовую составляющую в пользу комплексного подхода и понимать, что любое решение можно скорректировать.