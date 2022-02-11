Алексей Саенко стал начальником управления по градостроительной деятельности администрации Пскова
Алексея Саенко назначили на должность начальника управления по градостроительной деятельности администрации Пскова. Такое решение по итогам тайного голосования приняли депутаты на очередной 62-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва 11 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
«От нас [администрации Пскова. – ПАИ] поступило предложение назначить на эту должность Алексея Саенко. Может быть, кому-то покажется, что его возраст достаточно невелик, но у него большой опыт. Честно скажу, с ним я знаком по прошлому месту работу [комитету по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. – ПАИ]. Он зарекомендовал себя как квалифицированный специалист в области строительства, в том числе градостроительной деятельности. Хочу отметить, что Алексей Саенко уже не первый месяц исполняет обязанности начальника управления, он активный, профессиональный специалист», – отметил во время сессии глава администрации Пскова Борис Елкин.
В итоге кандидатуру Алексея Саенко внесли в бюллетень для тайного голосования, по итогам которого 19 депутатов поддержали решение о назначении Алексея Саенко на должность начальника управления, а двое – проголосовали против. Таким образом, большинством голосов принято решение назначить Алексея Саенко на должность начальника управления по градостроительной деятельности администрации Пскова.
Напомним, Алексей Саенко родился 29 марта 1991 года в Пскове. Он окончил инженерно-строительный факультет ПсковГУ, после работал инженером-проектировщиком и исполнительным директором в различных организациях, ведущим инженером в Фонде капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области. Также он работал заместителем начальника управления государственного строительного надзора комитета по региональному контролю и надзору Псковской области. В октябре 2021 года его назначили исполняющим обязанности начальника управления по градостроительной деятельности администрации Пскова.
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