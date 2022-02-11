Алексей Саенко стал начальником управления по градостроительной деятельности администрации Пскова

14:38, 11 февраля 2022, ПАИ

Алексея Саенко назначили на должность начальника управления по градостроительной деятельности администрации Пскова. Такое решение по итогам тайного голосования приняли депутаты на очередной 62-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва 11 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«От нас [администрации Пскова. – ПАИ] поступило предложение назначить на эту должность Алексея Саенко. Может быть, кому-то покажется, что его возраст достаточно невелик, но у него большой опыт. Честно скажу, с ним я знаком по прошлому месту работу [комитету по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. – ПАИ]. Он зарекомендовал себя как квалифицированный специалист в области строительства, в том числе градостроительной деятельности. Хочу отметить, что Алексей Саенко уже не первый месяц исполняет обязанности начальника управления, он активный, профессиональный специалист», – отметил во время сессии глава администрации Пскова Борис Елкин.

В итоге кандидатуру Алексея Саенко внесли в бюллетень для тайного голосования, по итогам которого 19 депутатов поддержали решение о назначении Алексея Саенко на должность начальника управления, а двое – проголосовали против. Таким образом, большинством голосов принято решение назначить Алексея Саенко на должность начальника управления по градостроительной деятельности администрации Пскова.

Напомним, Алексей Саенко родился 29 марта 1991 года в Пскове. Он окончил инженерно-строительный факультет ПсковГУ, после работал инженером-проектировщиком и исполнительным директором в различных организациях, ведущим инженером в Фонде капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области. Также он работал заместителем начальника управления государственного строительного надзора комитета по региональному контролю и надзору Псковской области. В октябре 2021 года его назначили исполняющим обязанности начальника управления по градостроительной деятельности администрации Пскова.