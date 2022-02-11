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Культура

Псковский цирк примет участие в XIV Межрегиональном фестивале «Праздник нашего детства»

Псковский цирк примет участие в XIV Межрегиональном фестивале любительских цирковых коллективов «Праздник нашего детства». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города. 

Первый тур проводился в дистанционном формате в виде видеоотбора, из трех конкурсных номеров отбор прошли два номера: антипод «Ярмарка» и эквилибр на катушках «Чарли Чаплин».

Гала-концерт лауреатов фестиваля пройдёт 18 февраля в Тверском государственном цирке. В фестивале примут участие самодеятельные артисты цирка из 14 регионов России: Тверской, Смоленской, Ленинградской, Московской, Калининградской, Волгоградской, Саратовской областей, Хабаровского, Краснодарского краев, Пскова, Ульяновска, Магадана, Перми, Орла.

В пресс-службе городской администрации отметили, что на выступлении артисты будут соревноваться друг с другом в ловкости и смелости и продемонстрируют свои успехи практически во всех видах циркового искусства.

В Пскове цирк появился в 1967 году. Творческий коллектив «Циркачонок» был создан в 1984 году, спустя 13 лет ему было присвоено звание «Образцовый самодеятельный коллектив». В 2018 году коллектив переименован в «Псковский цирк». На сегодняшний день в нем занимаются более 90 человек. Это уникальный коллектив в своем жанре в Псковской области. В 2022 году в апреле «Псковский цирк» отметит 55-летний юбилей.

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