Глава Новосокольнического района встретился с лучшими школьниками муниципалитета

15:08, 11 февраля 2022, ПАИ

Глава Новосокольнического района Виталий Соловьев провел традиционный прием юных жителей района, ставших победителями и призерами всероссийских и региональных конкурсов, фестивалей и соревнований, сообщает корреспондент газеты «Новосокольнический край».

Виталий Николаевич в своем приветствии отметил, что в районе многое делается для того, чтобы дети активно развивались и получали достойное образование. Только в 2020-2021 учебном году в образовательных учреждениях района открыто 577 новых мест дополнительного образования, оснащенных современным оборудованием. Появились новые востребованные программы дополнительного образования: «Кинокадрик», «Робототехника», «Легоконструирование», «Юные туристы».

Кроме того, были отремонтированы два спортивных зала в средней школе города, приобретено новое спортивное оборудование. По проекту «Спорт – норма жизни» в Новосокольниках во дворе ДЮСШ была установлена малая спортплощадка ГТО. В Насвинской школе возведен открытый пришкольный стадион по программе «Газпром — детям».

Глава района назвал учителей, которые помогли своим воспитанникам достичь успеха. Среди них Наталья Гнедова и Александр Мироненков из Маевской средней школы, Наталья Долгова из Насвинской школы, Галина Мельникова, Игорь Иванов, Ольга Власова, Юрий Алексеев и Марина Попова из средней школы города и педагоги дополнительного образования Инга Беляева, Лилия Королева, Тамара Андреева, Анна Иванова, Елена Кропачева и другие.

Участниками торжественного приема стали более 80 учащихся. Среди них, в частности, театральный коллектив «Ливень», созданный еще 2004 году, и хореографический коллектив «Отражение».