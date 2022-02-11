Проводить профориентационную работу сначала с родителями предлагают в псковском комитете по образованию

15:34, 11 февраля 2022, ПАИ

Профориентационную работу в первую очередь нужно проводить с родителями, а уже после - с детьми. Об этом заявил и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Алексей Григорьев в ходе круглого стола в медиацентре ПАИ.

Он отметил, что профессии, направления, поколения меняются, поэтому профориентационная работа должна меняться следом. По словам специалиста, зачастую родители уверены, что их ребенок не добьется ничего в какой-то конкретной профессии, и не понимают, что он всё же может прийти к успеху. Он напомнил, что не зря говорят: «Выбери работу, которую ты любишь, и ты не будешь работать ни одного дня».

Алексей Григорьев добавил, что сейчас, в эпоху дистанционного образования, многие образовательные учреждения перешли на новый формат работы и появилась возможность беседовать с родителями.

Он также сообщил, что о проблеме знают на федеральном уровне. В частности, в рамках нацпроекта «Образование» запущены проекты «Проектория» и «Билет в будущее», направленные на профориентацию.

Кроме того, на региональном уровне в комитете по туризму прорабатываются маршруты промышленного туризма. В рамках проекта дети и взрослые смогут посмотреть действующие предприятия области. В ближайшее время проект планируется запустить по всему региону, уточнил спикер.