Мороз до 7 градусов ожидается в Псковской области в ночь на 12 февраля
12 февраля в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть западный вете со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура по области: ночью -7…-2 градуса, днем -2…+3 градуса.
Атмосферное давление ниже нормы.
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