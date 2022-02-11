Мороз до 7 градусов ожидается в Псковской области в ночь на 12 февраля

15:42, 11 февраля 2022, ПАИ

12 февраля в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть западный вете со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура по области: ночью -7…-2 градуса, днем -2…+3 градуса.

Атмосферное давление ниже нормы.