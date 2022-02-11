Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Дновском районе

23:04, 11 февраля 2022, ПАИ

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Сотрудники МЧС 11 февраля провели профилактический рейд на территории Дновского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Псковской области.

В ходе рейда сотрудники ведомства раздали местным жителям листовками, в которых содержалась информация о мерах пожарной безопасности в осенне-зимний период и о правилах, которые нужно соблюдать при розжиге печи.

Также сотрудники МЧС донесли до жителей Дновского района информацию о пожарной обстановке на территории муниципалитета, рассказали об основных причинах пожаров в жилом секторе и напомнили номера вызова экстренных оперативных служб.

В пресс-службе отметили, что во время рейда сотрудники соблюдали все меры для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.