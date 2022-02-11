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Псковский комитет по труду и занятости ищет специалиста по организации профориентационной деятельности

Комитету по труду и занятости Псковской области требуется специалист по организации профориентационной деятельности. Об этом сообщила заместитель председателя Алена Трунова в ходе круглого стола в медиацентре ПАИ, посвященного вопросу ведения профориентационной работы с молодежью.

Она пояснила, что нужен не столько организатор, сколько методолог, чтобы больше думать над методикой. Сейчас в комитете пересматривается организация данного вида деятельности. Алена Трунова обратила внимание на важность взаимодействия с работодателями, чтобы школьники могли попробовать себя, например, летом - есть программы временной занятости. Данный вопрос планируется обсудить с комитетом по образованию Псковской области. «Комитет ищет новые направления, обращайтесь, готовы обсуждать», - обратилась она ко всем заинтересованным лицам и учреждениям.

Специалист напомнила, что в этом году будет модернизировано отделение центра занятости в Пскове, появятся залы для проведения различных занятий.

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