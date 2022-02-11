Псковских школьников знакомят с почтовыми профессиями
«Почта России» проводит большую работу по содействию трудоустройству молодежи. Об этом сообщила руководитель Учебного центра департамента по кадровым и социальным вопросам УФПС Псковской области АО «Почта России» Марина Иванова в ходе круглого стола в медиацентре ПАИ, посвященного вопросу ведения профориентационной работы с молодежью.
Организация сотрудничает с образовательными учреждения региона. Ребят знакомят с почтовыми профессиями. «Это не только почтальон, есть юристы, бухгалтеры, IT», - уточнила Марина Иванова. Она рассказала, что профориентационные мероприятия проводятся со школьниками в разных форматах — игры, презентации. Есть брошюры «Почты России» для школьников. «Мы открыты к сотрудничеству», - обратилась она к участникам круглого стола, занимающихся профориентационной работой.
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