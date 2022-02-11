Областной центр занятости проводит групповую и индивидуальную профориентацию псковских школьников
Главный специалист отделения ГКУ ПО «Областной центр занятости населения» по Пскову и Псковскому району Виктория Макаришина рассказала о проводимой работе со школьниками.
В ходе круглого стола в медиацентре ПАИ она отметила, что ребятам рассказывают о правилах выбора профессии, показывают, что они могут, и они начинают понимать, чего хотят. Проводится групповая и индивидуальная профориентация, беседы психолога. Школьникам рассказывают о ситуации на рынке труда Псковской области.
Профориентация школьников необходима, уверена Виктория Макаришина. Она добавила, что хотелось бы более тесного сотрудничества учебных заведений и классных руководителей.
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