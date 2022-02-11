Более 30 фермеров и поставщиков из Псковской области присоединились к маркетплейсу РСХБ Свое Родное в 2021 году

16:16, 11 февраля 2022, ПАИ

Россельхозбанк в Псковской области подвел итоги работы цифровых сервисов Свое Родное и Свое Фермерство в 2021 году. Так, за прошедший год 32 агропредприятия и производителя из Псковской области открыли виртуальные витрины со своими товарами на маркетплейсе Свое Родное, а еще 21 зарегистрировался в экосистеме Свое Фермерство.

Свое Родное – это уникальный цифровой проект Россельхозбанка, который дает возможность фермерам перевести сбыт своей продукции в цифровой формат. Регистрация на маркетплейсе и создание электронного прилавка для аграриев бесплатны, а сделки проходят напрямую между покупателем и продавцом и не облагаются комиссией. Фермеры могут разместить свои товары более чем в 20 категориях – от молочных изделий до сладостей. Так, сельхозпроизводители из Псковского региона на маркетплейсе РСХБ реализуют сырную, молочную и мясную продукцию, овощи и фрукты. В частности, экоферма «Козье Загорье» предлагает посетителям греческий десертный творог и домашние сыры, а ИП Казимировская А. М. реализует фермерское мясо курицы, индейки, говядину, баранину и свинину. Пользуются популярностью в регионе свежие яблоки фермерских хозяйств «Сады на Кудебе» из пос. Палкино Псковской области и «Яблоневые сады» из г. Себеж, а также фермерское варенье из груши, малины, жимолости и голубики от КФХ «Барановское. Малиновый рай» из дер. Усадище Печорского района. Выход на маркетплейс для многих региональных поставщиков – важный шаг, поскольку ранее они не имели собственных интернет-магазинов, а значит, и доступа к широкому рынку сбыта.

«Свое Родное – эта перспективная цифровая площадка Россельхозбанка, которой вот уже год пользуются псковские фермеры для реализации своей продукции, в том числе и онлайн. Это быстро и удобно, мы рекомендуем находить своего покупателя напрямую, — прокомментировал фермер КФХ «Барановское» Виктор Баранов. – И приглашаем к нам в Печорский район отдохнуть, пробежаться босиком по мягкому клеверному ковру, погулять по саду, в котором сегодня растет около 40 сортов малины со всего мира, попробовать прямо с куста эту ароматную ягоду, а также смородину, канадскую голубику, яблоки и другие продукты нашего сада».

Активно осваивают фермеры и поставщики из Псковского региона и другую цифровую площадку РСХБ, работающую по принципу b2b, – экосистему Свое Фермерство. Здесь в одном месте объединены каталоги техники, продукции и расходных материалов, а также цифровые решения и сервисы, которые позволяют небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать каждодневную работу и сосредоточиться на росте бизнеса. В экосистеме аграрии могут найти необходимую им технику (в том числе и б/у), сырье, воспользоваться сервисом поиска сезонных рабочих, а также обсудить актуальные вопросы в сфере сельского хозяйства с другими фермерами или прибегнуть в помощи телеветеринара. Сразу несколько компаний из Псковской области предлагают свою продукцию на b2b-маркетплейсе Свое Фермерство. Например, ИП Клюквин Д. И. из Куньинского района реализует на площадке озимую пшеницу и лен, а СХПК «Ершовский» из д. Ершово Псковского района – сено и породы крупного рогатого скота. Регистрация в экосистеме тоже бесплатная, сделки осуществляется напрямую. Вопросы продвижения и привлечения покупателей РСХБ берет на себя.

Возможности цифровых платформ Россельхозбанка особенно актуальны для сельхозпроизводителей в период пандемии, когда бизнес активно перешел в онлайн. Причем сэкономить свои ресурсы на разработке отдельных сайтов для интернет-торговли благодаря системам Свое Фермерство и Свое Родное теперь могут как мелкие фермерские хозяйства, так и крупные компании из сегмента b2b.

В 2021 году число уникальных пользователей платформы РСХБ Свое фермерство по всей России превысило отметку в 1 млн человек, в ней насчитывается более 9 тысяч поставщиков, представлено более 1 млн товаров.