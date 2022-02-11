Более 500 мероприятий прошло в Пскове в рамках проекта «Ветка»

16:26, 11 февраля 2022, ПАИ

В рамках проекта «Ветка» Псковского театра драмы прошло более 500 мероприятий. Об этом в эфире радиостанции «7 Небо» рассказал руководитель проекта «Ветка» Псковского академического театра драмы Дмитрий Стрен.

Дмитрий Стрен рассказал, что проект «Ветка» работает при Псковском академическом театре драмы. С 2016 года там было проведено более 500 мероприятий.

Проект состоит из киноклуба «Молоко и Сено», клуба путешествий «Тропы» и лектория «Ветка». В рамках киноклуба проводятся кинопоказы фестивального и авторского кино.

«Также в проект входит клуб путешествий «Тропы», и в рамках клуба к нам приезжают путешественники и проводят лекции, рассказывают о своих приключениях, путешествиях», - отметил Дмитрий Стрен.

Участники лектория «Ветка» посещают лекции, воркшопы, мастер-классы с участием художников, писателей и дизайнеров.

По словам Дмитрия Стрена, для каждого из направлений образовалась своя аудитория, свой преданный зритель и слушатель.