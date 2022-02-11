Фильм французского режиссера Гаспара Ноэ покажут в псковском киноклубе «Молоко и Сено»
Фильм французского режиссера Гаспара Ноэ «Необратимость. Полная инверсия» покажут в псковском киноклубе «Молоко и Сено». Об этом в эфире радиостанции «7 Небо» рассказал руководитель проекта «Ветка» Псковского академического театра драмы Дмитрий Стрен.
«Мы регулярно показываем классику мирового кинематографа и современные картины и считает, что этот фильм достоин того, чтобы псковский зритель его увидел», - рассказал Дмитрий Стрен.
Как отметил спикер, фильм «жестоковат, но поднимает интересные темы и входит в классику мирового кинематографа».
Сеансы запланированы на 13 февраля в 20:00 и 5 марта в 18:00. Билеты можно приобрести здесь.
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