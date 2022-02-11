Известный российский путешественник Григорий Кубатьян встретится с псковичами 18 и 20 февраля

16:49, 11 февраля 2022, ПАИ

18 и 20 февраля известный российский путешественник Григорий Кубатьян прочитает две лекции в клубе путешествий «Тропы». Об этом в эфире радиостанции «7 Небо» рассказал руководитель проекта «Ветка» Псковского академического театра драмы Дмитрий Стрен.

18 февраля лекция будет посвящена Ирану. Григорий Кубатьян является настоящим специалистом по этой стране и регулярно проводит там туры и экскурсии. А 20 февраля он расскажет о кругосветном путешествии на парусном судне «Паллада», которое состоялось в 2018 году.

Подробную информацию о мероприятиях проекта «Ветка» ищите в социальных сетях или на сайте Псковского театра драмы.