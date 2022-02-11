Писатель Кирилл Рябов приедет в Псков с новой книгой «Щель»

16:56, 11 февраля 2022, ПАИ

Известный писатель Кирилл Рябов приедет в Псков с новой книгой «Щель». Об этом в эфире радиостанции «7 Небо» рассказал руководитель проекта «Ветка» Псковского академического театра драмы Дмитрий Стрен.

«В феврале в Псков приедет писатель Кирилл Рябов, который представит свою новую книгу «Щель», - рассказал Дмитрий Стрен.

На следующей неделе преподаватель ПсковГУ, философ и поэт Артём Верле прочитает лекцию про войну и мир. «Он ведёт цикл лекций «Что читать на необитаемом острове» и рассказывает о книгах, которые можно захватить с собой на необитаемый остров и не заскучать», - отметил спикер.

Подробнее о предстоящих встречах и мероприятиях можно найти в социальных сетях проекта «Ветка», а также на сайте Псковского театра драмы.