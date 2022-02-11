Уровень коллективного иммунитета в России за неделю снизился до 61,9%

17:15, 11 февраля 2022, ПАИ

Уровень коллективного иммунитета в России за неделю снизился с 64,1% до 61,9%, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По информации оперштаба, этот показатель уменьшается из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами.

«Уровень коллективного иммунитета в России составляет 61,9%. В пяти регионах он превышает 80%. Это Санкт-Петербург (85,8%, уменьшение за неделю на 1,1 п.п.), Севастополь (85,2%, уменьшение за неделю на 3 п.п.), Карелия (85,6%, уменьшение на 1,5 п.п.), Мурманская область (83,5%, уменьшение на 0,2 п.п.) и Тыва (80%, уменьшение на 1,3%)» – сообщила глава операштаба Татьяна Голикова.

Она отметила, что уровень коллективного иммунитета снизился из-за утраты иммунитета ранее привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами.