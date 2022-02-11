Видео: Работа с огоньком - в псковском аэропорту открылось новое кафе

18:00, 11 февраля 2022, ПАИ

11 февраля в псковском аэропорту им. Княгини Ольги открылось новое кафе под брендом «Royal Linen». По словам директора Татьяны Васильевой, заведение ориентировано, в первую очередь, на пассажиров авиарейсов, поэтому режим работы будет подстроен под расписание самолетов. «В ближайшую неделю мы посмотрим, в какое время сколько посетителей будут к нам приходить, и исходя из этого скорректируем режим работы, в принципе, мы можем работать круглосуточно», - рассказала она ПАИ. Пока «Royal Linen» предлагает классический стрит-фуд, в марте кафе будет готово перейти на бизнес-ланчи и полноценное меню.

Видеорепортаж ПАИ — о том, как «с огоньком» работает шеф-повар нового заведения.