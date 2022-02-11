Александр Кузьмин: Российские спортсменки показали борьбу в спринте на Олимпиаде

19:17, 11 февраля 2022, ПАИ

Псковский спортсмен, мастер спорта по биатлону Александр Кузьмин в эфире выпуска проекта ПАИ «Олимпийский дайджест» прокомментировал выступления российских спортсменок в спринте на Олимпиаде в Пекине.

«Девочки первый раз поехали на Олимпиаду, им непросто справиться со своими эмоциями. Светлана Миронова хорошо шла, Кристина Резцова показала отличный ход ногами. Они, безусловно, показывали борьбу, но чего-то чуть-чуть не хватило», – отметил Александр Кузьмин.

Также спортсмен отметил, что у Резцовой есть шанс взять золото в гонке преследования.

Напомним, россиянка Резцова стала шестой в спринте на Олимпиаде, победила норвежка Олсбю-Ройселанн. Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, показавшая шестой результат (+1 минута 5 секунд; два промаха). Ульяна Нигматуллина финишировала 13-й (+1:27,5; 2), Ирина Казакевич – 20-й (+1:39,4; 1), Светлана Миронова – 47-й (+2:33,3; 3).