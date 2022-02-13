Порядка 9 тысяч человек лечатся от COVID-19 в Псковской области

18:04, 13 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области на стационарном и амбулаторном лечении от COVID-19 находится порядка 9 тысяч человек. Это серьёзный вызов для системы здравоохранения, заявил губернатор Михаил Ведерников в очередном еженедельном видеообращении на своей странице в Instagram.

По его словам, эпидситуация в Псковской области развивается стремительно: в сутки регистрируется уже более 700 новых случаев, и эта цифра продолжает расти.

При этом несколько дней назад были существенно скорректированы правила профилактики и лечения COVID-19.

В этой связи очень много ваших связано именно с темой противодействия ковиду, заметил глава региона.