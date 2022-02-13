Псковский губернатор рассказал, когда закончатся антиковидные ограничения

18:04, 13 февраля 2022, ПАИ

«Закончить с ограничениями мы сможем тогда, когда успешно завершим прививочную кампанию. Других вариантов нет», – заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в очередном еженедельном видеообращении на своей странице в Instagram.

Он заметил, что в социальных сетях продолжают звучать призывы отменить действующие ограничения, так как они якобы не имеют доказанной эффективности. Такие обращения с определённой периодичностью звучат с самого начала пандемии. «Некоторые личности выдвигают обвинения в заговоре мирового правительства против населения планеты. Сначала говорили, что ковид придуман, потом – что вакцинация неминуемо приводит к смерти, бесплодию, заражению коронавирусом. Здесь комментировать нечего, опровержения этих утверждений мы видим своими глазами каждый день», – сказал Михаил Ведерников.

Он добавил, что ряд граждан ссылается на научные исследования, которые не установили прямой связи между отдельными противовирусными мерами и эффективной борьбой с пандемией. В частности, говорят о масках. «Действительно, о них можно найти разные научные работы. За два года этот вопрос исследовали сотни авторитетных учёных. Кто-то из них вообще не установил эффективность использования масок, а кто-то говорит о снижении риска заразиться более чем на 50 %. То есть нельзя отрицать, что можно найти отличные теоретические аргументы для любой точки зрения», – констатировал губернатор.

По его словам, однозначную картину даёт только практический опыт. Михаил Ведерников напомнил, что в начале противодействия ковиду были две страны, которые отказались от всех противовирусных мер: это Великобритания и Швеция. Как следствие, оба государства столкнулись со взрывным ростом заболеваемости и смертности и достаточно быстро отказались от своего «особого пути».

Есть ровно противоположный пример – Китай, который принял для себя политику нулевой толерантности к ковиду, продолжил Михаил Ведерников. «Жесточайший карантин, контроль над ношением масок и даже социальный рейтинг и слежка за соседями – ограничения там на грани фола. Зато и статистика заболеваемости крайне низкая», – рассказал он.

Третьего сценария придерживаются десятки стран, которые разработали и используют плюс-минус одинаковый инструментарий для борьбы с ковидом. «Это всегда комплекс мер. Маски, социальная дистанция, ограничения, QR-коды – всё это по отдельности немного снижает вероятность заболеть, а в совокупности даёт очевидный, отражающийся в статистике результат. Он подтверждается постоянно – говорю как человек, который уже два года просыпается и засыпает со статистическими и аналитическими данными о заболеваемости в Псковской области», – подчеркнул губернатор.

Он уточнил, что практический опыт говорит о том, что если сейчас всё взять и отменить, это решение неминуемо приведёт к резкому росту заболеваемости и, как следствие, смертности. Это слишком высокая цена для проверки теорий отдельных исследователей, считает Михаил Ведерников.