Михаил Ведерников: Самая действенная мера – закрыть вообще всё

18:04, 13 февраля 2022, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников в очередном еженедельном видеообращении на своей странице в Instagram ответил на вопрос, касающийся якобы отсутствия логики в послаблении антиковидных ограничений в период подъёма заболеваемости.

По его словам, самая действенная мера – закрыть вообще всё. «Но цена слишком высокая. Это убитая экономика, культура, образование, спорт, а также обострение хронических заболеваний у населения и массовые психозы», – констатировал глава региона.

Он отметил, что нужно соблюдать баланс между крайностями. Например, дистант в школах позволяет эффективно сбить динамику распространения заболевания. «За 10 дней дистанционного обучения в Пскове и Псковском районе рост числа заболевших среди детей и молодёжи не только остановился, а даже снизился на 3 %. Но и к полному переводу на дистант мы тоже не готовы. Качество обучения существенно снижается по сравнению с очной формой – это объективный факт», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Аргументы в пользу того или иного решения он всегда приводит максимально подробные.