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В Псковской области болеет коронавирусом в два раза больше людей, чем в декабре 2020 года

В Псковской области сейчас болеет в два раза больше людей, чем на пике заболеваемости в декабре 2020 года. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в очередном еженедельном видеообращении на своей странице в Instagram.

Коечный фонд при этом занят только на 75 %. Большинство проходит лечение амбулаторно, на дому, уточнил глава региона.

Он рассказал, что многие спрашивали, почему и как именно поменялись алгоритмы работы системы здравоохранения, были вопросы о новых правилах профилактики и лечения COVID-19. «Как утверждают эксперты, коронавирус развивается по пути сезонной инфекции. Постепенно растёт его заразность, но снижается патогенность», – пояснил Михаил Ведерников. По его словам, если в такой ситуации применять алгоритмы прошлого года, то на карантине в связи с контактом с заболевшими будет добрая половина страны. «Это не нужно и неэффективно», – отметил губернатор.

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