Как поменялись алгоритмы лечения COVID-19, пояснили псковичам

18:05, 13 февраля 2022, ПАИ

На примере Псковской области губернатор Михаил Ведерников рассказал максимально подробно, как поменялись алгоритмы лечения COVID-19.

В очередном еженедельном видеообращении на своей странице в Instagram он отметил, что сейчас при появлении признаков заболевания можно открыть больничный лист по звонку на горячую линию 122 – вас перенаправят на телефон вашей поликлиники. Глава региона напомнил признаки заболевания: температура выше 38 градусов и клиническая картина – болит горло, насморк, мигрень.

После прохождения опроса пациенту дадут первичные рекомендации о лечении. Затем в течение семи дней должен прийти врач для проведения тестирования и осмотра. В течение этого времени ведётся дистанционный мониторинг состояния здоровья.

Если в течение недели наступает выздоровление, то больничный лист закрывается без повторного тестирования. Критерий выздоровления сейчас – улучшение самочувствия, а не отрицательный результат теста, уточнил Михаил Ведерников.

Для продления больничного нужно ещё раз обратиться на горячую линию. Врачи оценят состояние и в случае необходимости пригласят на визит в поликлинику, проведут осмотр, скорректируют лечение.

Михаил Ведерников обратил внимание, что дети, беременные, пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями в поликлинику сами идти не должны – их осмотрят на дому.

При осложнении течения заболевания пациента могут госпитализировать на любом из перечисленных этапов.