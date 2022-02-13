Михаил Ведерников: Закрывать больничный лист по выздоровлении должны дистанционно

18:05, 13 февраля 2022, ПАИ

Закрывать больничный лист по выздоровлении должны дистанционно, заявил губернатор Михаил Ведерников в очередном еженедельном видеообращении на своей странице в Instagram.

Он отметил, что в комментариях сообщают о том, что в учреждениях здравоохранения призывают самостоятельно посещать поликлиники для закрытия листка нетрудоспособности без повторного ПЦР. Глава региона подчеркнул, что визит в поликлинику может понадобиться только для продления.

«Пишите конкретно в адрес комитета по здравоохранению, где так происходит. Будем предметно разбираться», – пообещал Михаил Ведерников.