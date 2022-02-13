Михаил Ведерников: Закрывать больничный лист по выздоровлении должны дистанционно
Закрывать больничный лист по выздоровлении должны дистанционно, заявил губернатор Михаил Ведерников в очередном еженедельном видеообращении на своей странице в Instagram.
Он отметил, что в комментариях сообщают о том, что в учреждениях здравоохранения призывают самостоятельно посещать поликлиники для закрытия листка нетрудоспособности без повторного ПЦР. Глава региона подчеркнул, что визит в поликлинику может понадобиться только для продления.
«Пишите конкретно в адрес комитета по здравоохранению, где так происходит. Будем предметно разбираться», – пообещал Михаил Ведерников.
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