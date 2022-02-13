Система здравоохранения в Псковской области работает в авральном режиме

18:06, 13 февраля 2022, ПАИ

Система здравоохранения в Псковской области работает в авральном режиме. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в очередном еженедельном видеообращении на своей странице в Instagram.

Ему часто пишут о том, что сложно дозвониться до медучреждений, долго ждать врача. «Посмотрите на статистику заболеваемости. Таких цифр не было никогда. Могу точно сказать, что без проведённой подготовки наши медучреждения уже бы захлебнулись в потоке пациентов», – уточнил Михаил Ведерников.

По его словам, нужно набраться терпения и позвонить по номеру 122 и в поликлинику ещё раз. Дополнительных специалистов туда уже направили, поликлиники отрабатывают по максимуму возможностей, заверил Михаил Ведерников.

«И ещё одно: в понедельник утром дозвониться будет особенно сложно – это час пик. Отложите звонок на обеденное время», – добавил он.