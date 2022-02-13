Когда псковичи смогут получить QR-код по наличию антител

18:06, 13 февраля 2022, ПАИ

Как получить QR-код по наличию антител, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в очередном еженедельном видеообращении на своей странице в Instagram.

«Пока алгоритмы в процессе разработки. Достоверно известно, что это будет возможно сделать в конце февраля – начале марта. Как только появится дополнительная информация – сразу сообщу», – пообещал губернатор.

В целом такие коды будут действовать полгода, и получить их можно будет только единожды.

«Ситуация очень непростая. Я понимаю, что за два года борьбы с коронавирусом мы все устали от ограничений, от заболеваемости, от потери близких. Призываю всех вас подумать о своём здоровье и здоровье близких и окружающих. Давайте вакцинироваться, чтобы наконец добиться победы над ковидом», – подытожил Михаил Ведерников.