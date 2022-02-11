«Главная тема с Надеждой Назаренко»: пять важных рекомендаций псковских стоматологов

19:53, 11 февраля 2022, ПАИ

Почему псковичи чаще страдают кариесом? Почему печенье для зубов вреднее, чем леденцы? Каковы главные правила профилактики стоматологических заболеваний и новые тренды в гигиене полости рта? Об этом — в новом выпуске от 11 февраля.