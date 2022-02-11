Видео: Что делает рыба подо льдом
С помощью специальной аппаратуры подписчик газеты «Гдовская заря» Валерий Петюр попал в подводное царство, где неторопливо коротают свой век обитатели Чудского озера.
Кадры были сняты ещё в начале января. Валерий, житель Санкт-Петербурга, гостит в Гдовском районе на даче. Как пишет «Гдовская заря», ему очень нравятся природа и пейзажи этих мест, потому и торопится сюда при первой возможности.
«С этой рыбалки мы уехали с небольшим уловом. Ко мне на крючок клевали только ерши, а вот моему напарнику повезло больше — около 30 окушков. Ну, тут всё-таки опыт сделал своё дело», — поделился впечатлениями о вылазке на озеро Валерий.
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