За барабаном. Локнянцы сыграли на «Поле чудес»

20:54, 11 февраля 2022, ПАИ

11 февраля в эфире Первого канала вышла программа «Поле чудес» с участием локнянцев. За барабаном играл Александр Иванович Кутанов, а с музыкальным подарком выступил вокальный ансамбль «Отрада» (руководитель – Светлана Ананьева) Локнянского культурно-досугового центра.

Интересно участвовать

Программа капитал-шоу «Поле чудес» выходит на Первом канале каждую пятницу начиная с 1990 года.

Александр Кутанов рассказал: «22 января прошлого года написал заявку на участие в программе. Было просто интересно поучаствовать в передаче, которую много лет назад смотрели всей семьёй и которая до сих пор вызывает интерес у зрителей. Через год, 14 января этого года, позвонили и пригласили на съёмки, да не одного, а с группой поддержки: попросили привезти с собой местных артистов, чтобы представить район на федеральном канале. Обратился к главе Локнянского района Нине Степановой. Я знал, что меня не оставят одного. Нина Викторовна помогла, направила в культурно-досуговое объединение (и. о. директора КДО – Светлана Иванова), там выбрали творческий коллектив в поддержку – вокальный ансамбль «Отрада». Впервые увидел артистов на репетиции, они очень понравились».

Творческая группа поддержки

Вокальный ансамбль «Отрада» Локнянского культурно-досугового центра ведёт отсчёт своей творческой деятельности с 2012 года. Коллектив популярен и любим локнянскими зрителями.

В составе вокального ансамбля четыре исполнителя: Алексей Блинов, Юрий Завьялов, Инесса Иванова и руководитель ансамбля Светлана Ананьева. Ансамбль – постоянный участник конкурсов и фестивалей – «Псковская волна», «Память в сердце стучится», «Во славу десантного братства поём», «Люблю тебя, моя Россия», «Песня русская», получал дипломы лауреатов областных конкурсов вокалистов. В 2017 году ансамблю присвоено почётное звание «Народный самодеятельный коллектив». В 2021 году ансамбль стал обладателем Гран-при областного конкурса исполнителей народной песни «Песня русская».

В программе ансамбль исполнял русскую народную песню «Ой, со вечора», аккомпанировал Денис Блинов. Александр Кутанов отметил: «Выступили великолепно!»

О подготовке к участию в программе рассказала руководитель ансамбля Светлана Ананьева: «Пришлось плотно поработать. Быстро подготовили новый номер, репетировали по четыре часа в день. Исполнили, записали и отправили. Андрей Берестенко, музыкальный редактор программы, заслуженный артист РФ, отсматривал и музыкальное исполнение, и костюмы, рекомендовал, что нужно исправить. А вообще, он высоко оценил наш коллектив в профессиональном плане. В воскресенье получили положительный ответ».

Что удивило

И вот 28 января состоялись съёмки передачи в «Останкино». Впечатлений у локнянцев много.

Алексей Блинов: «Ожидание и запись программы длились около пяти часов. Всё у них поставлено здорово: большая команда, каждый знает своё дело. И мы на 1,5-2 часа съёмок стали членами одной команды. Конечно, устали, тяжеловато. Но нам понравилось. Выступили хорошо. Народ (зрители) принимал на ура!»

Юрий Завьялов: «Первые ощущения – неожиданность. Конечно, волновались: какова масштабность выступления! Хотелось посмотреть, что это такое. Впечатления остались приятные. На таком уровне выступать ответственно. Даже как-то не осознавали, что выступили в Москве, не было ощущения звёздного часа. А теперь ждём эфира».

Инесса Иванова: «Настолько всё нервно, волнительно. Мы волнуемся перед каждым концертом, а здесь всё другое: другие технологии, другой уровень. Хочется отметить положительное, позитивное отношение к каждому участнику: уважительно, доброжелательно, всё просто, деликатно. Очень интересно, есть что вспомнить».

Наш участник

Локнянские артисты познакомились с Александром на репетиции, в одной машине ехали до Москвы и обратно (7 часов в один конец), составили о нём своё мнение: «Наш участник очень интересный, достаточно эрудированный, с тонким чувством юмора, было видно, что он волновался, но достойно себя держал, в игре уступил даме».

Александр Иванович рассказал: «В качестве участника был во многих телевизионных программах, в том числе в «Слабом звене», «Своей игре», есть с чем сравнить. Увиденное в передаче соответствовало моим представлениям: что видим на экране, то и есть на самом деле. Все волновались, были напряжены. Леонид Якубович это напряжение старался снять, рассказывал, как всё будет проходить, успокаивал: «Всё делается для вас: и помощники, и группа поддержки, и ведущий».

Александр Кутанов привёз на передачу подарки: сувенирную продукцию с символикой и видами Локнянского района, предоставленную администрацией района, корзину с выпечкой – продукцией Локнянского хлебокомбината, обереговую куклу «Мамка» от мастера декоративно-прикладного творчества культурно-досугового центра Марины Толкачевой. Домой с передачи тоже вёз подарок – пылесос.

Интересный опыт

Светлана Ананьева, руководитель ансамбля: «Поездка интересная. Это и большой стресс, но и хороший опыт. Мы справились. Денис Блинов, аккомпаниатор от Бога, тонко чувствует исполнителей. Если сравнивать это выступление с другими, то на конкурсах выступать сложнее, там дают оценку, разбирают номер от и до.

А здесь всё по-другому, нужно достойно представить регион и понравиться зрителю. В этот раз всё сошлось. Спасибо Александру Ивановичу за инициативность. Выбор пал на наш коллектив, и мы не упустили шанс выступить на Первом канале для огромного числа зрителей».

Участники программы благодарят за финансовую помощь в организации поездки администрацию Локнянского района, культурно-досуговое объединение, индивидуального предпринимателя Марину Васильеву, водителя Кирилла Куськова (за профессионализм и доброжелательность).

Людмила Наумова.

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