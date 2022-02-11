Срок сдачи перекрёстка Ленина – Дьяконова в Великих Луках назначен на 30 июня 2022 года

21:21, 11 февраля 2022, ПАИ

В адрес городской власти и главы Великих Лук Николая Козловского поступает много сообщений по поводу реконструкции перекрёстка проспекта Ленина и улицы Дьяконова. В очередном видеообращении руководитель муниципалитета прояснил некоторые аспекты, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Николай Козловский рассказал, что на сегодняшний день на строительной площадке находятся порядка двадцати рабочих, включая мастеров и механизаторов, а также пять единиц техники.

За прошедшую неделю была выполнена гидроизоляция стеновых блоков на втором переходе, опалубка швов между стеновыми блоками, а также монтаж монолитной плиты. До конца месяца подрядчику необходимо установить панели на втором переходе, а с первого марта стоит задача начать монтаж навесов на переходе со стороны проспекта Ленина.

Подрядчик еженедельно отчитывается о проделанной работе. Срок сдачи перекрёстка – 30 июня нынешнего года.

«Напомню о причинах переноса срока сдачи объекта, – сказал Николай Козловский. – Первое – это слабые грунты, которые были обнаружены на месте строительства. Мы предполагали, что там будет плывун, но глубина его оказалось гораздо больше, чем показывали геологические исследования. Вместо шести метров эти слабые грунты залегали до 11 метров. Стабилизация заняла у подрядчика почти полгода.



Кроме того, проблемы возникли и с выносом сети газа высокого давления: оборудование, которое было необходимо для врезки под давлением, должно быть получено из Италии. Поставка планировалась весной, но в связи с пандемией произошла задержка на несколько месяцев, и оборудование пришло поздней осенью. Чтобы не оставить город без газа в сезон холодов в случае возникновения сложностей, работы перенесли на весну следующего года, поэтому процесс замедлился».

Ещё один вопрос, который волнует великолучан, тоже касается данного объекта, а именно восстановления площади Калинина. Глава города ответил, что проектом предусмотрены озеленение, восстановление детской площадки и покрытия из плитки. Подрядная организация обязана всё это выполнить.

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