«Лыжня России» пройдёт сегодня у монумента «Ледовое побоище»

09:00, 12 февраля 2022, ПАИ

XL Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в Пскове пройдёт у монумента «Ледовое побоище» на горе Соколихе. Старт соревнований назначен на 12:00, сообщили Псковскому агентству информации в администрации города.

Забеги будут проходить на трёх дистанциях: 1,5 км пробегут мальчики и девочки 2010 года рождения и моложе, 5 км – юноши и девушки 2004-2009 годов рождения. Дистанцию 10 км преодолеют мужчины и женщины 2003-1983 годов рождения, 1982 года рождения и старше.

Участники до 17 лет включительно допускаются только при наличии медицинского заключения врача о допуске, участники с 18 лет и старше – при наличии медицинского заключения врача о допуске или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за своё здоровье.

Совершеннолетним участникам при себе необходимо иметь документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса, или документ о перенесённом в течение 12 месяцев заболевании (начиная с момента выздоровления).