Васильев день наступил по народному календарю
Василий Великий, которому церковь посвящает этот день, известен также под именем Василия Кесарийского. Он почитается наряду с Иоанном Златоустом и Григорием Богословом. Всех этих трёх святых вспоминают 12 февраля, поэтому праздник также называется Трёхсвятием, пишет calend.ru.
В этот день нельзя было прясть. Считалось также, что в лесах начинается звериный свадебник: звери образуют пары, идут бои между самцами, и начинается звериный род.
По поведению животных судили о погоде. Если зайцы приходили в сады, то зима будет суровая. Если волки воют близко к жилью, то ждали мороз. Снегирь щебечет скрипучим голосом — значит, стоит ждать вьюгу. Мыши предсказывали оттепель: за сутки до повышения температуры выходят из-под лесной подстилки на снег. Тепло предвещают и покрытые инеем деревья.
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