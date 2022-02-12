Васильев день наступил по народному календарю

10:18, 12 февраля 2022, ПАИ

Василий Великий, которому церковь посвящает этот день, известен также под именем Василия Кесарийского. Он почитается наряду с Иоанном Златоустом и Григорием Богословом. Всех этих трёх святых вспоминают 12 февраля, поэтому праздник также называется Трёхсвятием, пишет calend.ru.

В этот день нельзя было прясть. Считалось также, что в лесах начинается звериный свадебник: звери образуют пары, идут бои между самцами, и начинается звериный род.

По поведению животных судили о погоде. Если зайцы приходили в сады, то зима будет суровая. Если волки воют близко к жилью, то ждали мороз. Снегирь щебечет скрипучим голосом — значит, стоит ждать вьюгу. Мыши предсказывали оттепель: за сутки до повышения температуры выходят из-под лесной подстилки на снег. Тепло предвещают и покрытые инеем деревья.