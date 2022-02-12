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Соединение Венеры и Марса: танец страсти

Как правильно использовать возможности предстоящего месяца, рассказывает астролог и колумнист Псковского агентства информации Наталья Баранова.

С 12 февраля по 12 марта две гендерные планеты делают точное соединение. Такое долгое их путешествие по небу в тесной связке не столь частое явление, поэтому я решила написать об особенностях периода и, главное, как использовать эти энергии с пользой для себя, говоря языком современных психологов, получить ресурс.

Чтобы было понятнее, какие энергии несёт это соединение, вспомните древнегреческую и римскую мифологию. Любовь Афродиты и Ареса, или Венеры и Марса. У них там военно-любовный союз – страсть, искры, накал, измены супругам.

В астрологии соединение этих двух планет считается неоднозначным аспектом: с одной стороны, несёт много энергии, с другой – может использоваться не только позитивно, но и деструктивно.

Соединение будет в  Козероге – знаке, ориентирующем на прочность, стабильность, ответственность. А это значит, что предстоящий период очень хорош для упрочения имеющихся отношений. Если ваш роман подзавис в конфетно-букетном периоде, смело можно переходить к следующей стадии. Это 14 февраля, наверняка, ознаменуется большим количеством предложений руки и сердца. Если у вас нет отношений, то можно активно знакомиться. Романы, завязавшиеся в этот период, имеют все шансы на долгую и прочную жизнь. Ну и в целом действующие энергии побуждают людей активнее знакомиться, диктуют внимание к теме взаимоотношения полов, люди начинают больше заниматься сексом.

Что касается деловой жизни, можно стартовать с долгосрочными проектами, особенно в сфере красоты, дизайна, искусства, бьюти-индустрии. Энергии на реализацию сейчас хватит с избытком. И это удачное время для заработка.

Но аккуратнее в финансовой сфере. В этот период однозначно вырастут наши расходы: мы будем просто охотнее тратить деньги (продавцы товаров и услуг, мотайте на ус!), и возрастает риск авантюрных финансовых операций. Прежде чем расставаться с крупной суммой, всё-таки хорошенько подумайте, ещё раз взвесьте все за и против.

Если вам недавно отказали в кредите, можно попробовать снова. На финансовые организации действуют те же энергии, и они тоже легче расстаются с деньгами. И в целом движение финансовых потоков в этот период увеличивается.

Для тех, кто занимается ритуалами привлечения денег, лучшие дни для практик – 2, 3, 4 марта, когда к соединению Венеры и Марса добавляется ещё и Плутон.

У тех пар, которые живут в конфликтных отношениях, в эти дни возможно обострение.

Наталья Баранова
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