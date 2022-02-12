Житель Бежаниц дважды обокрал дачный дом петербуржца

10:00, 12 февраля 2022, ПАИ

Сотрудниками МО МВД России «Бежаницкий» установлен местный житель, подозреваемый в хищении металлоизделий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

С января по февраль текущего года в деревне Хилково Бежаницкого района из дачного дома, бани и сарая, принадлежащих 48-летнему жителю Санкт-Петербурга, были похищены металлические решётки и скобы. Общий размер ущерба составил около 10 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 36-летний безработный житель Бежаниц. Он дважды проникал в дачный дом, откуда вывозил похищенное и сдавал в пункты приёма металла. По данному факту возбуждены два уголовных дела. В ходе обысков часть похищенного изъята. Ведётся следствие.