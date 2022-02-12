Отсутствие осадков и до 3 градусов тепла ожидается в Пскове сегодня
12 февраля в Псковской области местами небольшие осадки в виде мокрого снега, пишет официальный Telegram-канал региона.
В Пскове без существенных осадков, температура воздуха +1…+3 градуса. В Великих Луках без осадков, температура воздуха 0…+2 градуса.
На дорогах в области местами гололедица. Ветер западных направлений, умеренный.
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