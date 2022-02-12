Псковский драмтеатр подарит скидку 25% ко Дню всех влюблённых
Билеты со скидкой 25 % смогут купить зрители Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина. Театр запускает акцию «Влюблённые в театр», посвящённую Дню всех влюблённых, сообщили в пресс-службе театра.
14 и 15 февраля зрители смогут купить билеты в кассе или онлайн на спектакли мартовского и апрельского репертуара со скидкой 25 %. Промокоды на скидку появятся на странице каждого спектакля в акционные дни.
Актуальную афишу вы можете найти на официальном сайте театра.
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