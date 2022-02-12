Росгвардейцы поздравили ветеранов подразделений лицензионно-разрешительной работы

14:00, 12 февраля 2022, ПАИ

В Пскове сотрудники управления Росгвардии по Псковской области поздравили ветеранов подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии с 53-летием образования службы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.

Ветераны в свою очередь поздравили росгвардейцев с профессиональным праздником и поблагодарили за внимание и заботу. Многие ветераны продолжают участвовать в жизни подразделений региональной Росгвардии.

В 2021 году в ходе осуществления контроля за оборотом гражданского оружия личным составом подразделений ЛРР совместно с сотрудниками полиции осуществлено свыше восьми тысяч проверок условий хранения оружия у владельцев гражданского оружия по месту жительства.

В рамках контроля за соблюдением законодательства о частной охранной деятельности проведено 689 проверок. К административной ответственности за нарушения в данной сфере привлечено 80 должностных лиц.

В минувшем году в подразделения ЛРР поступило свыше 14 тысяч заявлений от граждан и юридических лиц, из них посредством единого портала государственных услуг в электронном виде – 98 %.