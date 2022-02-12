Музейные чтения памяти Гейченко открылись в «Михайловском»

12:00, 12 февраля 2022, ПАИ

XXV Февральские музейные чтения памяти С. С. Гейченко стартовали в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.

В год столетия «Пушкинского уголка» конференция получила название «Пушкинский Заповедник в ХХ веке». Заседание открыл директор «Михайловского» Георгий Василевич. Он говорил об особой роли непростого во всех смыслах ХХ века в русской истории, в частности о том, что именно это столетие позволило человечеству переосмыслить память о Пушкине, по сути превратив её в неотъемлемую составляющую нашей жизни. Подчеркнул директор и особое тематическое разнообразие программы конференции нынешнего года, заметив, что это как нельзя более демонстрирует нам, что жизнь бывает очень разной.

Работа чтений рассчитана на два дня. Напомним, что любой желающий может стать слушателем конференции в научно-культурном центре музея (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) и участвовать в обсуждении услышанного. Проводят чтения в полном соответствии с санитарно-эпидемиологическими предписаниями, действующими в регионе на сегодняшний день.