Псковские спортсмены приняли участие во всероссийском турнире по тяжёлой атлетике

18:03, 12 февраля 2022, ПАИ

8-11 февраля спортсмены спортивной школы олимпийского резерва «Надежда» приняли участие во XVII Всероссийском турнире по тяжёлой атлетике, который был посвящён памяти заслуженного тренера России М. С. Окунева, на призы олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова. Об этом Псковскому агентству информации сообщил тренер Игорь Цветков.

Турнир проходил на спортивной базе Мосгорспорта в городе Чехове Московской области.

В возрастной категории «Юноши, девушки 10-12 лет» псковские спортсмены заняли следующие места:

– Каролина Александрова (в/к 49 кг) – 5-е место;

– Григорий Валуев (в/к 41 кг) – 7-е место;

– Илья Лебедев (в/к 55 кг) – 5-е место.

В возрастной категории «Юноши, девушки 13-15 лет»:

– Марина Румянцева (в/к 37 кг) – 1-е место;

– Костя Черевко (в/к 45 кг) – 8-е место.