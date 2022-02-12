Водитель Volvo пострадал при столкновении с грузовиком в Островском районе

16:04, 12 февраля 2022, ПАИ

Водитель Volvo пострадал в ДТП в Островском районе. Как уточнили в ОГИБДД УМВД России по Псковской области, авария произошла на 350-м километре трассы Р-23.

По предварительной информации, 41-летний водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo под управлением 37-летнего мужчины.

В результате столкновения пострадал водитель легкового автомобиля. С многочисленными травмами он был госпитализирован.