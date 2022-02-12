Водитель Volvo пострадал при столкновении с грузовиком в Островском районе
Водитель Volvo пострадал в ДТП в Островском районе. Как уточнили в ОГИБДД УМВД России по Псковской области, авария произошла на 350-м километре трассы Р-23.
По предварительной информации, 41-летний водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo под управлением 37-летнего мужчины.
В результате столкновения пострадал водитель легкового автомобиля. С многочисленными травмами он был госпитализирован.
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