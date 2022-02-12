Михаил Ведерников назвал Талабские острова одним из уникальных мест региона
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников разместил в своём Instagram-аккаунте фотографии, сделанные на Талабских островах.
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Фото: Instagram-аккаунт @vivieniv
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Фото: Instagram-аккаунт @vivieniv
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Фото: Instagram-аккаунт @vivieniv
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Фото: Instagram-аккаунт @vivieniv
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Фото: Instagram-аккаунт @vivieniv
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Фото: Instagram-аккаунт @vivieniv
«Одно из уникальных мест Псковской земли, – отметил глава региона. – Природа. Тишина. Спокойствие. Простота и мудрость прожитых веков».
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