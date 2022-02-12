20 млн рублей дополнительно выделят Псковской области на жилищные сертификаты для детей-сирот

16:18, 12 февраля 2022, ПАИ

Из бюджета Псковской области будет дополнительно выделено 20 млн рублей на обеспечение жилищными сертификатами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Такое решение губернатор Псковской области Михаил Ведерников озвучил на встрече с председателем регионального комитета по социальной защите Ольгой Евстигнеевой. Соответствующее поручение глава региона дал руководству комитета по финансам совместно с комитетом по социальной защите, сообщили в пресс-службе областной администрации.

В этом году на приобретение жилых помещений для детей-сирот выделено порядка 170 млн рублей из федерального и областного бюджетов. С текущего года главным распорядителем бюджетных средств является комитет по строительству и ЖКХ. Вместе с тем, на комитет по социальной защите возложены полномочия по обеспечению детей-сирот социальной выплатой на приобретение квартиры — жилищным сертификатом. Ранее на эти цели в региональном бюджете было заложено чуть больше 4 млн рублей, что позволит обеспечить сертификатами 4 жителей региона. Теперь эта сумма будет существенно увеличена.

Речь зашла и о ежемесячной выплате пособий. Глава региона отметил, что по этой теме поступает много обращений от граждан. В федеральных и областных нормативных правовых актах не установлено конкретное число месяца, когда пособия должны быть зачислены получателю, существует только определенный регламент, порядок работы и так далее. В связи с этим Михаил Ведерников поручил проработать вопрос об установлении контрольных дат для зачисления мер социальной поддержки.

Продолжение получила тема создания удостоверения многодетной семьи региона. В ходе обсуждения было принято решение, что это будет уникальный QR-код для каждой семьи. Сейчас разрабатывается ядро портала, на котором будут храниться сами коды, в конце февраля планируется проводить тестирование его работы.