«Псковская сводка», выпуск от 12 февраля

17:02, 12 февраля 2022, ПАИ

Новый выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковская сводка» вышел в эфир сегодня, 12 февраля.

Все выпуски проекта можно увидеть на портале Псковского агентства информации, в YouTube-канале ПАИ, а также в официальной группе агентства в социальной сети «ВКонтакте» и Telegram-канале «Псковская сводка».

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