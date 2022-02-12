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Общество

13 февраля псковичи могут принять участие в музыкальном перфомансе «Голоса стихий»

Псковичей и жителей региона приглашают на необычный музыкальный перфоманс «Голоса стихий», организуемый Государственным музеем-заповедником А.С. Пушкина «Михайловское».  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационной службе заповедника. Мероприятие объединит в себе музыку, поэзию, театральное действо и уникальную компьютерную сценографию. Состоится перфоманс 13 февраля в 16.00.

В концерте примут участие Яна Мамонова (сопрано), Маргарита Аунс (кларнет), Василий Щербаков (фортепиано). Своего рода музыкальным эпиграфом к программе стала «Колыбельная» П.И. Чайковского на стихи А.Н. Майкова: «В няньки я тебе взяла / Ветер, солнце и орла». Музыкально-поэтический ряд будет сопровождаться показом офортов И.И. Шишкина, в том числе и переосмысленных в 3D-формате.

У юных гостей Пушкиногорья и местной молодёжи, которая сейчас учится за пределами района, предусмотрена возможность оплатить билет на «Голоса стихий» посредством «Пушкинской карты». А для учащихся образовательных учреждений Пушкиногорского района вход на концерт будет бесплатным.

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