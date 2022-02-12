Более 250 человек в Псковской области прошли ревакцинацию 11 февраля

18:36, 12 февраля 2022, ПАИ

258 человек в регионе прошли курс ревакцинации за последние сутки, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Кроме того, 221 человек прошел вакцинацию первым компонентом, еще 541 - завершили полный курс вакцинации.

Всего с начала пандемии вакцинировано первым компонентом 287690 человек. Оба компонента поставили 284026 граждан, ревакцинировались - 42023.