Более 250 человек в Псковской области прошли ревакцинацию 11 февраля
258 человек в регионе прошли курс ревакцинации за последние сутки, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
Кроме того, 221 человек прошел вакцинацию первым компонентом, еще 541 - завершили полный курс вакцинации.
Всего с начала пандемии вакцинировано первым компонентом 287690 человек. Оба компонента поставили 284026 граждан, ревакцинировались - 42023.
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