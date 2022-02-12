4 марта на расстоянии более 4,8 млн км от Земли пролетит астероид

18:46, 12 февраля 2022, ПАИ

Астероид диаметром 1,3 км пролетит 4 марта на расстоянии более 4,8 млн км от нашей планеты, сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

Специалисты отметили, что волноваться не о чем – с Землей астероид не столкнется.

По информации Роскосмоса, небесное тело пролетит от нашей планеты на расстоянии более 4,8 млн км, что в 10 раз больше, чем расстояние между Луной и нашей планетой.