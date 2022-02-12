Чемпионат мира по фигурному катанию 2022 года среди юниоров отложен из-за ковида

19:03, 12 февраля 2022, ПАИ

Мировое первенство по фигурному катанию 2022 года среди юниоров отменили из-за коронавируса, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Соревнования должны были пройти в Софии 7-13 марта.

Отмечается, что ISU был предупрежден о потенциально высоком числе случаев заражения коронавирусом среди участников из-за волны омикрон-штамма, пик которой ожидается в марте. В связи с этим мероприятие не сможет быть проведено в отведенный срок.

В 2021 году ISU отменил юниорский чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти в китайском Харбине.