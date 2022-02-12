НМИЦ здоровья детей перепрофилировали в Центр инфекционных болезней для детей с коронавирусом

19:58, 12 февраля 2022, ПАИ

Клинику высоких технологий НМИЦ здоровья детей Минздрава России перепрофилировали в Центр инфекционных болезней из-за роста случаев заражения коронавирусной инфекцией среди детей, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Отмечается, что с 10 февраля в этом Центре круглосуточную медицинскую помощь оказывают маленьким пациентам с подозрением или подтвержденным диагнозом «коронавирус»

Для детей развернули 330 коек, из которых 30 - реанимационные, а также восемь операционных на случай необходимости оказания экстренной хирургической помощи.

Директор НМИЦ здоровья детей Минздрава России, профессор Андрей Фисенко сообщил, что в случае, если состояние ребенка требует госпитализации, Центр готов принять и обеспечить маленького пациента высококвалифицированной медицинской помощью.